Носачев Юлий Григорьевич
Место рожденияЭлиста, Россия
Дата рождения12.09.1935
Дата смерти09.07.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1935
Элиста, Россия
Рождение ребёнка
13.05.1960
Сын: Носачев Сергей
Мать ребёнка: Носачева Галина Ивановна
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.04.1967
Дочь: Носачева Наталия
Мать ребёнка: Носачева Галина Ивановна
Нальчик, Россия
Смерть
09.07.1996
Мещерино, Россия