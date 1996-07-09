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Носачев Юлий Григорьевич

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Место рождения

Элиста, Россия

Дата рождения

12.09.1935

Дата смерти

09.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1935

Отец: Носачев Григорий Васильевич

Мать: Носачева Галина Александровна

Элиста, Россия
Рождение ребёнка
13.05.1960

Сын: Носачев Сергей

Мать ребёнка: Носачева Галина Ивановна

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.04.1967

Дочь: Носачева Наталия

Мать ребёнка: Носачева Галина Ивановна

Нальчик, Россия
Смерть
09.07.1996
Мещерино, Россия
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