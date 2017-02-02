Носачев Сергей
Место рожденияРФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Дата рождения13.05.1960
Дата смерти02.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960
Отец: Носачев Юлий Григорьевич
Мать: Носачева Галина Ивановна
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носачева Наталья
Мещерино, Россия
Рождение ребёнка
17.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носачева Наталья
Мещерино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носачева Наталья
Смерть
02.02.2017