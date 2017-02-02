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Носачев Сергей

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Место рождения

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск

Дата рождения

13.05.1960

Дата смерти

02.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1960

Отец: Носачев Юлий Григорьевич

Мать: Носачева Галина Ивановна

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носачева Наталья

Мещерино, Россия
Рождение ребёнка
17.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носачева Наталья

Мещерино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носачева Наталья

Смерть
02.02.2017
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