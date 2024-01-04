Носачева (Головня) Галина Ивановна
Место рожденияОстрог, Украина
Дата рождения14.10.1938
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938
Отец: Солошенко П. Иванович
Острог, Украина
Рождение ребёнка
13.05.1960
Сын: Носачев Сергей
Отец ребёнка: Носачев Юлий Григорьевич
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.04.1967
Дочь: Носачева Наталия
Отец ребёнка: Носачев Юлий Григорьевич
Нальчик, Россия