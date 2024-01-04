Носачева (Головня) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачева (Головня) Галина Ивановна

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Место рождения

Острог, Украина

Дата рождения

14.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1938

Отец: Солошенко П. Иванович

Мать: Михнева Надежда Захаровна

Острог, Украина
Рождение ребёнка
13.05.1960

Сын: Носачев Сергей

Отец ребёнка: Носачев Юлий Григорьевич

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
15.04.1967

Дочь: Носачева Наталия

Отец ребёнка: Носачев Юлий Григорьевич

Нальчик, Россия
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