Носачева (Сабадаш) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачева (Сабадаш) Наталья

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Место рождения

Нальчик, Россия

Дата рождения

17.04.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1975

Отец: Сабадаш ?

Мать: ?

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
15.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носачев Сергей

Мещерино, Россия
Рождение ребёнка
17.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носачев Сергей

Мещерино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носачев Сергей

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