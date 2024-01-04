Носачева (Сабадаш) Наталья
Место рожденияНальчик, Россия
Дата рождения17.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носачев Сергей
Мещерино, Россия
Рождение ребёнка
17.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носачев Сергей
Мещерино, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носачев Сергей