Носачева Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосачева Галина Александровна

Носачева Галина Александровна

Место рождения

Астрахань, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, Россия
Рождение ребёнка
12.09.1935

Сын: Носачев Юлий Григорьевич

Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич

Элиста, Россия
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Носачев Вячеслав

Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
12.08.1947

Сын: Носачев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Смерть
Неизвестно
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close