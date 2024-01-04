Носачева Галина Александровна
Место рожденияАстрахань, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1935
Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич
Элиста, Россия
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Носачев Вячеслав
Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1947
Сын: Носачев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Носачев Григорий Васильевич
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Смерть
Неизвестно
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск