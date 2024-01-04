Носачев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носачев Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Носачев Григорий Васильевич

Мать: Носачева Галина Александровна

Смерть
1944
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