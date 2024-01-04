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(Носачева) Людмила
(Носачева) Людмила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Носачев Григорий Васильевич
Мать
Носачева Галина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Носачев Григорий Васильевич
Мать:
Носачева Галина Александровна
Смерть
1942
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