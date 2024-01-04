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(Носачева) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Носачев Григорий Васильевич

Мать: Носачева Галина Александровна

Смерть
1942
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