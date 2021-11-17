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Носачев Александр Григорьевич

Место рождения

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск

Дата рождения

12.08.1947

Дата смерти

17.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947

Отец: Носачев Григорий Васильевич

Мать: Носачева Галина Александровна

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
02.06.1978

Сын: Носачев Александр Александрович

Мать ребёнка: Носачева Ольга Леонидовна

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носачев Вячеслав

Мать ребёнка: Носачева Людмила

РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носачева Людмила

Смерть
17.11.2021
Москва, Россия
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