Носачев Александр Григорьевич
Место рожденияРФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Дата рождения12.08.1947
Дата смерти17.11.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1947
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
02.06.1978
Сын: Носачев Александр Александрович
Мать ребёнка: Носачева Ольга Леонидовна
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носачев Вячеслав
Мать ребёнка: Носачева Людмила
РФ, Ставропольский край, г. Черкесск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носачева Людмила
Смерть
17.11.2021
Москва, Россия