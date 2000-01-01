Гарачковская (Куликовская) Ефросинья (Францишка) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1905
Дата смерти27.02.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1905
Отец: Шатило Ян
Мать: Шатило Сабина
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Небесная Мария Андреевна
Отец ребёнка: Небесный Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Гурченко Галина Андреевна
Отец ребёнка: Небесный Андрей Ефимович
г. Грозный ЧИАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ????
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ????
Отец ребёнка: Грачковский ???????
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ????
Отец ребёнка: Грачковский ???????
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ????
Отец ребёнка: Грачковский ???????
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачковский ???????
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1983