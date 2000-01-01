Гарачковская (Куликовская) Ефросинья (Францишка) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарачковская (Куликовская) Ефросинья (Францишка) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1905

Дата смерти

27.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1905

Отец: Шатило Ян

Мать: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Небесная Мария Андреевна

Отец ребёнка: Небесный Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Гурченко Галина Андреевна

Отец ребёнка: Небесный Андрей Ефимович

г. Грозный ЧИАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Отец ребёнка: Грачковский ???????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Отец ребёнка: Грачковский ???????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Отец ребёнка: Грачковский ???????

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Отец ребёнка: Грачковский ???????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Небесный Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачковский ???????

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1983
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