Шатило (Култковская) Сабина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1905
Дочь: Гарачковская Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шатило Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликовская Петрунели
Отец ребёнка: Шатило Ян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охман Вероника Яновна
Отец ребёнка: Шатило Ян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно