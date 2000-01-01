Шатило (Култковская) Сабина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатило (Култковская) Сабина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1905

Дочь: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шатило Ян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликовская Петрунели

Отец ребёнка: Шатило Ян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?????

Отец ребёнка: Шатило Ян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охман Вероника Яновна

Отец ребёнка: Шатило Ян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юзя

Отец ребёнка: Шатило Ян

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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