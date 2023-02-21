Охман (Шатило-Куликовская) Вероника Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхман (Шатило-Куликовская) Вероника Яновна

Охман (Шатило-Куликовская) Вероника Яновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатило Ян

Мать: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Софинская Мечеслава Юлиановна

Отец ребёнка: Охман Юлиан

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Казимира Юлиановна

Отец ребёнка: Охман Юлиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саушкина Зося Юлиановна

Отец ребёнка: Охман Юлиан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охман Юлиан

с. Покостовка Украина
Смерть
25.10.1987
с. Покостовка Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close