Охман (Шатило-Куликовская) Вероника Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатило Ян
Мать: Шатило Сабина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Софинская Мечеслава Юлиановна
Отец ребёнка: Охман Юлиан
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Казимира Юлиановна
Отец ребёнка: Охман Юлиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саушкина Зося Юлиановна
Отец ребёнка: Охман Юлиан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Охман Юлиан
с. Покостовка Украина
Смерть
25.10.1987
с. Покостовка Украина