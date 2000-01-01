Шатило Ян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатило Ян

Шатило Ян

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1905

Дочь: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликовская Петрунели

Мать ребёнка: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?????

Мать ребёнка: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охман Вероника Яновна

Мать ребёнка: Шатило Сабина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юзя

Мать ребёнка: Шатило Сабина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close