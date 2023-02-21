Небесный Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небесный Андрей Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Небесная Мария Андреевна

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Гурченко Галина Андреевна

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

г. Грозный ЧИАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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