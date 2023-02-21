Небесный Андрей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Небесная Мария Андреевна
Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Гурченко Галина Андреевна
Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна
г. Грозный ЧИАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно