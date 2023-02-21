Грачковский ??????? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачковский ???????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пропал без вести (военное)
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ????

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ????

Мать ребёнка: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарачковская Ефросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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