Ганин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1893
Дата смерти30.03.1925
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893
Образование
С 1901 по Неизвестно
Мочалово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Земское училище
Образование
С Неизвестно по 1906
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Земское училище.
Место жительства
С 1907 по 1914
Образование
С 1911 по 1914
Фельдшерская школа.
Место жительства
С 1914 по 1918
Военная служба
С 1914 по 1916
Военный фельдшер
Призыв на военную службу
1914
Военный фельдшер.
Призыв на военную службу
1918
РККА, военный фельдшер.
Место жительства
С 1920 по 1923
Образование
С 1921 по 1923
Литературное отделение, пединститут
Место жительства
С 1923 по 1925
Арест
02.11.1924
Осуждение
27.03.1925
Коллегией ОГПУ к ВМН по обвинению: "участие в КРО с целью совершения диверсий и терактов"
Смерть
30.03.1925
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
06.10.1966