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Ганин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

09.08.1893

Дата смерти

30.03.1925

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893

Отец: Ганин Алексей Степанович

Мать: Ганина Евлампия Семёновна

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Образование
С 1901 по Неизвестно
Мочалово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Земское училище
Образование
С Неизвестно по 1906
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Земское училище.
Место жительства
С 1907 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
С 1911 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Фельдшерская школа.
Место жительства
С 1914 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная служба
С 1914 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военный фельдшер
Призыв на военную службу
1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Военный фельдшер.
Призыв на военную службу
1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
РККА, военный фельдшер.
Место жительства
С 1920 по 1923
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
С 1921 по 1923
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Литературное отделение, пединститут
Место жительства
С 1923 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Арест
02.11.1924
Москва, город федерального значения Москва
Осуждение
27.03.1925
Москва, город федерального значения Москва
Коллегией ОГПУ к ВМН по обвинению: "участие в КРО с целью совершения диверсий и терактов"
Смерть
30.03.1925
Москва, город федерального значения Москва
Расстрелян.
Реабилитация осужденного
06.10.1966
Москва, город федерального значения Москва
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