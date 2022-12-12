Ганина Евлампия Семёновна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ганина Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1893
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
11.04.1896 ст.
Дочь: Ганина Фомаида Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.
Дочь: Ганина Августа Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ганина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.
Дочь: Кондакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Сорокина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно