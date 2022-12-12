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Ганина Евлампия Семёновна

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Место рождения

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ганина Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1893

Сын: Ганин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1896 ст.

Дочь: Ганина Фомаида Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1897 ст.

Дочь: Ганина Августа Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1899 ст.

Сын: Ганин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ганина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1906 ст.

Дочь: Кондакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Сорокина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ганин Алексей Степанович

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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