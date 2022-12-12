Ганина Августа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897 ст.
Крещение
08.06.1897 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Михайло-Архангельская Бохтюгская церковь. Восприемница - Кадниковского уезда Закушской волости деревни Макарьина крестьянская жена Анна Васильевна Ковалёва.
Смерть
Неизвестно