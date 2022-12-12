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Ганина Августа Алексеевна

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Место рождения

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

07.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897 ст.

Отец: Ганин Алексей Степанович

Мать: Ганина Евлампия Семёновна

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Крещение
08.06.1897 ст.
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Михайло-Архангельская Бохтюгская церковь. Восприемница - Кадниковского уезда Закушской волости деревни Макарьина крестьянская жена Анна Васильевна Ковалёва.
Смерть
Неизвестно
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