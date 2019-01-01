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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Мачалово Архангельской вол. Е. Дмитриева на самовольный отвод надела из общей дачи с помещицей Бабарыкиной землемером Клыковым. 1875 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
161Мочалово, д. вл.при р. Бохтюге.4324133736
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Лендобово, Мочалка, Мочалово, Власово и Ростовка58Алекс. Алекс. Боборыкина133343
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6543Мочалово аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи45471414
66—Мочалово бАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——112418
67—Мочалово вСеменковское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы——71221
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Мочалово2399176деревняРусские25475299
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мочалоно 4216деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.2425
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245392Мочаловодеревня59°35'с.ш.39°56'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404206д Мочаловодеревня