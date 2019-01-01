деревня Мочалово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Мочалово

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина д. Мачалово Архангельской вол. Е. Дмитриева на самовольный отвод надела из общей дачи с помещицей Бабарыкиной землемером Клыковым. 1875 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
161Мочалово, д. вл.при р. Бохтюге.4324133736

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
Д. Лендобово, Мочалка, Мочалово, Власово и Ростовка58Алекс. Алекс. Боборыкина133343

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Архангельская волость
6543Мочалово аГоголицкое.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи45471414
66Мочалово бАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи112418
67Мочалово вСеменковское.Михаило-Архангельскийсвободные хлебопашцы71221

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Мочалово2399176деревняРусские25475299

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Красноармейский сельсовет
Мочалоно 4216деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 48 км. Летнее: —.2425

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245392Мочаловодеревня59°35'с.ш.39°56'в.д.O-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
19638404206д Мочаловодеревня

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