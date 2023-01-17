Гамалея Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1699
Дата смерти21.03.1766
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1699
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
1733
Жена: Гамалея Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Гамалея Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мовчан Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гамалея Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1746
Мать ребёнка: Рагузинская, Гамалея Анна Ивановна
Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Полетика Елена Ивановна
Мать ребёнка: Рагузинская, Гамалея Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник, построил церковь в Борщове
Работа или профессия
Неизвестно
генеральный судья (1762)
Смерть
21.03.1766
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Малороссия, Российская империя