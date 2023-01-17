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Гамалея Иван Андреевич

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Место рождения

Лохвица, Полтавська область

Дата рождения

06.12.1699

Дата смерти

21.03.1766

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1699

Отец: Гамалея Андрей Андреевич

Мать: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна

Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
1733

Жена: Гамалея Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гамалея Николай Иванович

Мать ребёнка: Гамалея Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мовчан Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гамалея Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1746

Сын: Гамалея Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рагузинская, Гамалея Анна Ивановна

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Полетика Елена Ивановна

Мать ребёнка: Рагузинская, Гамалея Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагузинская, Гамалея Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник, построил церковь в Борщове
Работа или профессия
Неизвестно
генеральный судья (1762)
Смерть
21.03.1766
Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Малороссия, Российская империя
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