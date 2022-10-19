Гамалея, Корецкая (Миклашевская) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1662
Дата смертиПосле 1720
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Miklashevskij Mihail
Мать: Miklashevskaya ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корецкий Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисенко (Корецкая) ? Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1699
Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич
Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
Около 1701
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Гамалея Василий Андреевич
Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Гамалея Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1715
Дочь: Ханенко (Корецкая) Ульяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1720