Гамалея, Корецкая (Миклашевская) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея, Корецкая (Миклашевская) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1662

Дата смерти

После 1720

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Miklashevskij Mihail

Мать: Miklashevskaya ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корецкий Фёдор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корецкий Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисенко (Корецкая) ? Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1699

Сын: Гамалея Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич

Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
Около 1701

Муж: Гамалея Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Гамалея Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гамалея Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Гамалея Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1715

Дочь: Ханенко (Корецкая) Ульяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1720

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