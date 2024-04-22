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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8Лохвица. Уездный. (С предместьями: Перекоп, Прилепка, Слобода, Засулица).При рр. Лохвице и Сулице.1305183½88438563763Церквей православных 6. Еврейская молитвен. школа 1. Уездное училище. Больница. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 5.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Лохвица городЛохвицкое козаков——
1.0Лохвица город с хуторами №№ 2-5Лохвицкое кр. соб.——11510117278259318577
1.0Лохвица город с хуторами №№ 2-5Лохвицкое каз. кр.——33—612820
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Лохвица
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18558Лохвицямістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської радир-н Лохвицькийміська рада Лохвицька