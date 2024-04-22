город Лохвица, город Лохвица, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лохвица

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
8Лохвица. Уездный. (С предместьями: Перекоп, Прилепка, Слобода, Засулица).При рр. Лохвице и Сулице.1305183½88438563763Церквей православных 6. Еврейская молитвен. школа 1. Уездное училище. Больница. Богадельня. Почтовая станция. Ярмарок 5.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Лохвицкая волость
1.0Лохвица городЛохвицкое козаков
1.0Лохвица город с хуторами №№ 2-5Лохвицкое кр. соб.11510117278259318577
1.0Лохвица город с хуторами №№ 2-5Лохвицкое каз. кр.33612820

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Лохвицкая волость
город Лохвица

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18558Лохвицямістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської радир-н Лохвицькийміська рада Лохвицька
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