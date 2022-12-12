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Гамалея Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1641

Дата смерти

19.03.1706

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641

Отец: Gamaleya Andrej

Мать: Gamaleya ?

Рождение ребёнка
06.12.1699

Сын: Гамалея Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна

Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
Около 1701

Жена: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Гамалея Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гамалея Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна

Смерть
19.03.1706
Несвич, Волинська область
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