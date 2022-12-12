Гамалея Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1641
Дата смерти19.03.1706
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1641
Отец: Gamaleya Andrej
Мать: Gamaleya ?
Рождение ребёнка
06.12.1699
Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна
Лохвица, Полтавська область
Лохвица, Лохвицкая сотня, Полтавский полк, Гетманщина, Русское царство
Бракосочетание
Около 1701
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Гамалея Василий Андреевич
Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Гамалея Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Гамалея, Корецкая Анастасия Михайловна
Смерть
19.03.1706
Несвич, Волинська область