Рагузинская, Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиОколо 1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1706
Отец: Borozdna Ivan
Мать: Borozdna ?
Рождение ребёнка
21.05.1746
Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич
Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Полетика Елена Ивановна
Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1780