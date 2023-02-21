Рагузинская, Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагузинская, Гамалея (Бороздна) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Около 1780

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Borozdna Ivan

Мать: Borozdna ?

Рождение ребёнка
21.05.1746

Сын: Гамалея Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич

Клепалы, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Полетика Елена Ивановна

Отец ребёнка: Гамалея Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамалея Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vladislavich-Raguzinskij Gavrila

Смерть
Около 1780
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