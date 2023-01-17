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Чернятев Игнатий Павлович

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1694 ст.

Дата смерти

Около 1758 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1676 г.р.

Мать

Вычислено 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1694 ст.

Отец: Чернятев Павел ^9

Мать: - Евдокия Карповна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Чернятева Меланья Игнатьевна

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Чернятев Мирон Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Чернятева Устинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Чернятев Пётр Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Чернятев Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Чернятев Семён Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Чернятев Федот Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Чернятев Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Чернятев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Чернятев Кирилл Игнатьевич

Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1758 ст.
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