Чернятев Игнатий Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1694 ст.
Дата смертиОколо 1758 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1694 ст.
Отец: Чернятев Павел ^9
Мать: - Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Чернятева Меланья Игнатьевна
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Чернятев Мирон Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Чернятева Устинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Чернятев Семён Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Чернятев Федот Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Чернятев Даниил Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Чернятев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Чернятев Кирилл Игнатьевич
Мать ребёнка: Изместьева Евфимия Григорьевна
Смерть
Около 1758 ст.