Изместьева Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изместьева Евфимия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Дочь: Чернятева Меланья Игнатьевна

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Чернятев Мирон Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Чернятева Устинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Чернятев Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Чернятев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Чернятев Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Чернятев Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Чернятев Даниил Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Чернятев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Чернятев Кирилл Игнатьевич

Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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