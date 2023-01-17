Изместьева Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Дочь: Чернятева Меланья Игнатьевна
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Чернятев Мирон Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Чернятева Устинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Чернятев Семён Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Чернятев Федот Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Чернятев Даниил Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Чернятев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Чернятев Кирилл Игнатьевич
Отец ребёнка: Чернятев Игнатий Павлович
Смерть
Неизвестно