Чернятева Меланья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1724 ст.
Дата смертиОколо 1785 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Лысова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич
Смерть
Около 1785 ст.