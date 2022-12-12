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Чернятева Меланья Игнатьевна

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1694 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: Чернятев Игнатий Павлович

Мать: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Лысова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Георгий Осипович

Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Лысов Кирилл Осипович

Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Лысов Родион Осипович

Отец ребёнка: Лысов Иосиф Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1785 ст.
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