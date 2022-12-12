Лысов Кирилл Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиОколо 1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: Лысов Иосиф Юрьевич
Бракосочетание
27.01.1773 ст.
Жена: Кокорина Фёкла Яковлевна
Бракосочетание
27.01.1773 ст.
Жена: Кокорина Фёкла Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Фёкла Яковлевна
Смерть
Около 1787 ст.