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Лысов Кирилл Осипович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Около 1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1727 г.р.

Мать

Вычислено 1724 г.р.

Жена

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: Лысов Иосиф Юрьевич

Мать: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.01.1773 ст.

Жена: Кокорина Фёкла Яковлевна

Бракосочетание
27.01.1773 ст.

Жена: Кокорина Фёкла Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Лысов Макар Кириллович

Мать ребёнка: Кокорина Фёкла Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1787 ст.
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