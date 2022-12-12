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Лысов Иосиф Юрьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1727 ст.

Дата смерти

Около 1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1709 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.

Отец: Лысов Юрий Гаврилович

Мать: Мухина Марина Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Лысова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Георгий Осипович

Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Лысов Кирилл Осипович

Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Лысов Родион Осипович

Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1776 ст.
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