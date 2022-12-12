Лысов Иосиф Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1727 ст.
Дата смертиОколо 1776 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727 ст.
Отец: Лысов Юрий Гаврилович
Мать: Мухина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Лысова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Мать ребёнка: Чернятева Меланья Игнатьевна
Смерть
Около 1776 ст.