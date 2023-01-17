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Лысов Георгий Осипович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Около 1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Лысов Иосиф Юрьевич

Мать: Чернятева Меланья Игнатьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1769

Жена: Матанцова Елена Михайловна

Бракосочетание
15.02.1769

Жена: - Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
03.02.1773 ст.

Сын: Лысов Семён Георгиевич

Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Иона Георгиевич

Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Лысова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1808 ст.
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