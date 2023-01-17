Лысов Георгий Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиОколо 1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: Лысов Иосиф Юрьевич
Бракосочетание
15.02.1769
Бракосочетание
15.02.1769
Жена: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
03.02.1773 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Лысова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Филипповна
Смерть
Около 1808 ст.