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Лысов Иона Георгиевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

Около 1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1753 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Лысов Георгий Осипович

Мать: - Евдокия Филипповна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Лысов Андрей Ионович

Мать ребёнка: - 1-я -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Василий Ионович

Мать ребёнка: - 1-я -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Лысов Андрей Ионович

Мать ребёнка: - 1-я -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Лысов Дементий Ионович

Мать ребёнка: - 1-я -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Лысов Дементий Ионович

Мать ребёнка: - 1-я -

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1840 ст.
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