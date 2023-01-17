Лысов Иона Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смертиОколо 1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Отец: Лысов Георгий Осипович
Мать: - Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Сын: Лысов Андрей Ионович
Мать ребёнка: - 1-я -
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Мать ребёнка: - 1-я -
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Лысов Андрей Ионович
Мать ребёнка: - 1-я -
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Мать ребёнка: - 1-я -
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Мать ребёнка: - 1-я -
Смерть
Около 1840 ст.