Мухина Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713 ст.
Дата смертиОколо 1779 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.
Отец: Мухин Иван Игнатьевич
Мать: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.
Сын: Лысов Иосиф Юрьевич
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Бракосочетание
Около 1727 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Бракосочетание
Между 1731 и 1735
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Дочь: Лысова Парасковия Юрьевна
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Дочь: Лысова Марья Юрьевна
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Сын: Лысов Роман Юрьевич
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Лысов Пётр Юрьевич
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысов Ефим Юрьевич
Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович
Смерть
Около 1779 ст.