Мухина Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Марина Ивановна

Мухина Марина Ивановна

Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713 ст.

Дата смерти

Около 1779 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Вычислено 1690 г.р.

Муж

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Вычислено 1727 г.р.
Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
1759 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713 ст.

Отец: Мухин Иван Игнатьевич

Мать: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Сын: Лысов Иосиф Юрьевич

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1727 ст.

Муж: Лысов Юрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Лысов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1731 и 1735

Муж: Лысов Юрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Дочь: Лысова Парасковия Юрьевна

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Дочь: Лысова Марья Юрьевна

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Роман Юрьевич

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Лысов Пётр Юрьевич

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Ефим Юрьевич

Отец ребёнка: Лысов Юрий Гаврилович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1779 ст.