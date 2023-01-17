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Мухин Иван Игнатьевич

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Место рождения

поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)

Дата рождения

Вычислено 1685 ст.

Дата смерти

1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1738 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1685 ст.

Отец: Мухин Игнатий -

Мать: не указана

поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Дочь: Мухина Марина Ивановна

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Мухин Сидор Иванович

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Мухина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Мухин Михаил Иванович

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Мухина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Мухина Анна Ивановна

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Мухина Федосья Ивановна

Мать ребёнка: - Дарья Павловна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1763 ст.
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