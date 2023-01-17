Мухин Иван Игнатьевич
Место рожденияпоч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Дата рожденияВычислено 1685 ст.
Дата смерти1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1685 ст.
Отец: Мухин Игнатий -
Мать: не указана
поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Дочь: Мухина Марина Ивановна
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Мухин Сидор Иванович
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Мухина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Мухина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Мухина Анна Ивановна
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Мухина Федосья Ивановна
Мать ребёнка: - Дарья Павловна
Смерть
1763 ст.