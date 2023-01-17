Мухин Игнатий -
Место рожденияпоч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.
Мать ребёнка: не указана
поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно