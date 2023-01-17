Мухин Игнатий - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Игнатий -

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Место рождения

поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1685 г.р.
Вычислено 1696 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1685 ст.

Сын: Мухин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

поч. Лысовской (Спенцинский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Сын: Мухин Максим Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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