Лысов Пётр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиОколо 1827 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Лысов Юрий Гаврилович
Мать: Мухина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Лысова Устинья Петровна
Мать ребёнка: - Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Лысова Анна Петровна
Мать ребёнка: - Параскева Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Дочь: Лысова Фекла Петровна
Мать ребёнка: - Параскева Егоровна
Смерть
Около 1827 ст.