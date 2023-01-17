Лысов Пётр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Пётр Юрьевич

Лысов Пётр Юрьевич

avatar

Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Около 1827 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1709 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1792 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Лысов Юрий Гаврилович

Мать: Мухина Марина Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Лысова Устинья Петровна

Мать ребёнка: - Параскева Егоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Лысова Анна Петровна

Мать ребёнка: - Параскева Егоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Дочь: Лысова Фекла Петровна

Мать ребёнка: - Параскева Егоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1827 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close