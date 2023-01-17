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- Параскева Егоровна

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Место рождения

поч. Фадея Носова (Спенцинский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1792 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Фадея Носова (Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Лысова Устинья Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Лысова Анна Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.

Дочь: Лысова Фекла Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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