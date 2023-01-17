- Параскева Егоровна
Место рожденияпоч. Фадея Носова (Спенцинский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Фадея Носова (Спенцинский оброчный стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Дочь: Лысова Устинья Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Лысова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1792 ст.
Дочь: Лысова Фекла Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Юрьевич
Смерть
Неизвестно