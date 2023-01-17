Лысов Роман Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смертиОколо 1811 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Отец: Лысов Юрий Гаврилович
Мать: Мухина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.01.1773 ст.
Сын: Лысов Иван Романович
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Лысова Марья Романовна
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Лысов Иуда Романович
Мать ребёнка: - Анна Яковлевна
Смерть
Около 1811 ст.