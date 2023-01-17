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Лысов Роман Юрьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

Около 1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1709 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Лысов Юрий Гаврилович

Мать: Мухина Марина Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Сын: Лысов Игнат Романович

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1773 ст.

Сын: Лысов Иван Романович

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Марья Романовна

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Иуда Романович

Мать ребёнка: - Анна Яковлевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1811 ст.
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