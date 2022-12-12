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Лысов Алексей Юрьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: Лысов Юрий Гаврилович

Мать: Мухина Марина Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1753 ст.

Дочь: Лысова Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Лысов Иона Алексеевич

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1756 ст.

Сын: Лысов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1758 ст.

Дочь: Лысова Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1852 ст.

Сын: Лысов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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