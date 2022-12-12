Лысов Алексей Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: Лысов Юрий Гаврилович
Мать: Мухина Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Лысов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.01.1753 ст.
Дочь: Лысова Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1756 ст.
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1758 ст.
Дочь: Лысова Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.06.1852 ст.
Мать ребёнка: Целищева Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно