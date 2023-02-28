Целищева Анастасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1731 ст.
Дата смертиОколо 1764 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Лысов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
08.01.1753 ст.
Дочь: Лысова Домна Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
21.04.1756 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
21.12.1758 ст.
Дочь: Лысова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич
Смерть
Около 1764 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1852 ст.
Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич