Целищева Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Около 1764 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1753 ст.

Дочь: Лысова Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Лысов Иона Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1756 ст.

Сын: Лысов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1758 ст.

Дочь: Лысова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1764 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1852 ст.

Сын: Лысов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Лысов Алексей Юрьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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