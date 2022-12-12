Чернятев Мирон Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Чернятева Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Чернятев Михаил Миронович
Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Чернятева Агафья Мироновна
Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно