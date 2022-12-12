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Чернятев Мирон Игнатьевич

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1694 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.

Отец: Чернятев Игнатий Павлович

Мать: Изместьева Евфимия Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Чернятева Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Чернятев Михаил Миронович

Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Чернятева Агафья Мироновна

Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Чернятев Семён Миронович

Мать ребёнка: Самылова Анна Фёдоровна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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