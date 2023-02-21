Самылова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Чернятева Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Чернятев Мирон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Сын: Чернятев Михаил Миронович
Отец ребёнка: Чернятев Мирон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Чернятева Агафья Мироновна
Отец ребёнка: Чернятев Мирон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Отец ребёнка: Чернятев Мирон Игнатьевич
Смерть
Неизвестно