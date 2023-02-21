- Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: - Карп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Чернятев Игнатий Павлович
Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Дочь: Чернятева Дарья Павловна
Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Чернятева Феклинья Павловна
Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9
Смерть
Неизвестно