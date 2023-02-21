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- Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: - Карп -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Чернятев Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Дочь: Чернятева Дарья Павловна

Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Дочь: Чернятева Феклинья Павловна

Отец ребёнка: Чернятев Павел ^9

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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