Чернятева Дарья Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1698 ст.
Дата смертиОколо 1772 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.
Отец: Чернятев Павел ^9
Мать: - Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Мухина Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Мухина Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Дочь: Мухина Ефимья Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Дочь: Мухина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Мухина Марья Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.
Сын: Мухин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Мухин Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Мухина Ефимья Сергеевна
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Сын: Мухин Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович
Смерть
Около 1772 ст.