Чернятева Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернятева Дарья Павловна

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Около 1772 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1676 г.р.

Мать

Вычислено 1675 г.р.

Дети

Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1739 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: Чернятев Павел ^9

Мать: - Евдокия Карповна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Мухина Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Мухин Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Мухина Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Дочь: Мухина Ефимья Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Дочь: Мухина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Мухина Марья Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Мухин Родион Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1745 ст.

Сын: Мухин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Мухин Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Мухин Агафон Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Мухина Ефимья Сергеевна

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Мухин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Мухин Сергей Сидорович

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1772 ст.
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