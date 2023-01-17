Чернятев Павел ^9
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1676 ст.
Дата смертиОколо 1749 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1676 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.
Сын: Чернятев Игнатий Павлович
Мать ребёнка: - Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.
Дочь: Чернятева Дарья Павловна
Мать ребёнка: - Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Дочь: Чернятева Феклинья Павловна
Мать ребёнка: - Евдокия Карповна
Смерть
Около 1749 ст.