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Чернятев Павел ^9

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1676 ст.

Дата смерти

Около 1749 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1676 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1694 ст.

Сын: Чернятев Игнатий Павлович

Мать ребёнка: - Евдокия Карповна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1698 ст.

Дочь: Чернятева Дарья Павловна

Мать ребёнка: - Евдокия Карповна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Дочь: Чернятева Феклинья Павловна

Мать ребёнка: - Евдокия Карповна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1749 ст.
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