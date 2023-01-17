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Мухин Иван Сергеевич

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Место рождения

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1704 г.р.

Мать

Вычислено 1698 г.р.

Дети

Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.

Отец: Мухин Сергей Сидорович

Мать: Чернятева Дарья Павловна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Дочь: Мухина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Мухин Кирсанф Иванович

Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Мухин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Мухина Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Мухина Марья Ивановна

Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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