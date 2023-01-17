Мухин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1745 ст.
Отец: Мухин Сергей Сидорович
Мать: Чернятева Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Дочь: Мухина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Мухина Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Мухина Марья Ивановна
Мать ребёнка: Бакулина Анна Демидовна
Смерть
Неизвестно