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Бакулина Анна Демидовна

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1705 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: Бакулин Демид ^8

Мать: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Дочь: Мухина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Мухин Кирсанф Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Мухин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Мухина Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Мухина Марья Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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