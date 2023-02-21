Бакулина Анна Демидовна
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: Бакулин Демид ^8
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Дочь: Мухина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Мухина Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Мухина Марья Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно