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Бакулин Демид ^8

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1705 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1724 г.р.
Вычислено 1726 г.р.
Вычислено 1732 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1736 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1705 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Бакулин Иван Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Бакулин Алексей Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1732 ст.

Сын: Бакулин Павел Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Бакулина Анна Демидовна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Бакулин Филипп Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Бакулин Василий Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Бакулин Родион Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Бакулин Сергей Демидович

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Бакулина Марфа Демидовна

Мать ребёнка: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
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