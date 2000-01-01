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Бакулин Сергей Демидович

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1705 г.р.

Мать

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: Бакулин Демид ^8

Мать: Кокорина Матрона Максимовна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
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