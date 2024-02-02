Карягин Михаил Иванов
Место рожденияВотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Дата рождения30.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.10.1833
Отец: Цыганок Иван Антипович
Мать: Цыганок Анна Климовна
Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Крещение
30.10.1833
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Петровский Василий Ефимов и жена Алексея Матфеева Матрёна Кузьмина
Бракосочетание
09.11.1851
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Федорова Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Карягина Александра Ивановна
Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Смерть
Неизвестно