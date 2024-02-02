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Карягин Михаил Иванов

Место рождения

Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой

Дата рождения

30.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1833

Отец: Цыганок Иван Антипович

Мать: Цыганок Анна Климовна

Вотчины князя Д.Н. Бичева д.Петровсеой
Крещение
30.10.1833
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Петровский Василий Ефимов и жена Алексея Матфеева Матрёна Кузьмина
Бракосочетание
09.11.1851

Жена: Карягина Александра Ивановна

Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Федорова Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Карягина Александра Ивановна

Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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