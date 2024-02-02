Федорова (Цыганок) Аксинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Цыганок) Аксинья Михайловна

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Место рождения

Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская

Дата рождения

18.01.1860

Дата смерти

15.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1860

Отец: Карягин Михаил Иванов

Мать: Карягина Александра Ивановна

Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Крещение
19.01.1860
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Петровская Михаил ..... и Ирина Ивановна
Бракосочетание
07.10.1877

Муж: Фёдоров Иван Титов

Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
07.10.1880

Сын: Фёдоров Яков Иванов

Отец ребёнка: Фёдоров Иван Титов

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Работа или профессия
Неизвестно
Ткачиха
Смерть
15.02.1940
Серпухов
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