Федорова (Цыганок) Аксинья Михайловна
Место рожденияПодольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
Дата рождения18.01.1860
Дата смерти15.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1860
Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Крещение
19.01.1860
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Восприемники: д. Петровская Михаил ..... и Ирина Ивановна
Бракосочетание
07.10.1877
Муж: Фёдоров Иван Титов
Храм Грузинской иконы Божей Матери с.Якшино
Рождение ребёнка
07.10.1880
Сын: Фёдоров Яков Иванов
Отец ребёнка: Фёдоров Иван Титов
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Работа или профессия
Неизвестно
Ткачиха
Смерть
15.02.1940
Серпухов