Карягина Александра Ивановна
Место рожденияВотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
Дата рождения16.03.1834
Дата смерти22.04.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
16.03.1834
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ирина Матфеева
Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
09.11.1851
Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Федорова Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Карягин Михаил Иванов
Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Похороны
24.03.1911
Смерть
22.04.1911
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Естественная смерть/старость