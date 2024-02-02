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Карягина Александра Ивановна

Место рождения

Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской

Дата рождения

16.03.1834

Дата смерти

22.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1834

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ирина Матфеева

Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
09.11.1851

Муж: Карягин Михаил Иванов

Вотчины помещицы Е..П. Пукаловой д. Петровской
Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Федорова Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Карягин Михаил Иванов

Подольский уезд, Молодинская вол. д. Петровская
крестьянка
Похороны
24.03.1911
Смерть
22.04.1911
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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